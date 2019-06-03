ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU LİVERPOOL, TARAFTARLARIYLA BULUŞTU!
Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham'ı 2-0 yenen Liverpool Avrupa'nın en büyüğü oldu. Klopp'un çalıştırdığı Liverpool, tarihinde 6. kez Avrupa'nın en büyük kupasını kazandı. İngiltere'ye kupa ile birlikte dönen Klopp ve öğrencileri taraftarları ile bir ar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu, finalde Tottenham'ı 2-0 yenen Liverpool oldu. Liverpool, 1977, 1978, 1981, 1984 ve 2005 yıllarından sonra kulüp tarihindeki 6. Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazandı....
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