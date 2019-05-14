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Şampiyonlar Liginde Liverpool-Tottenham Finalini Skomina Yönetecek

ŞAMPİYONLAR LİGİNDE LİVERPOOL-TOTTENHAM FİNALİNİ SKOMİNA YÖNETECEK

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Tottenham arasında oynanacak final maçını Slovanya Futbol Federasyonu'ndan Damir Skomina yönetecek.

Tarih : 14 Mayıs 2019, 17:50
Puan Ver : Şampiyonlar Liginde Liverpool-Tottenham Finalini Skomina Yönetecek(7/10)3

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool-Tottenham finalini yönetecek hakem grubu açıklandı. UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Madrid şehrinde bulunan Wanda Metropolitano Stadyumu'nda 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak ve TSİ 22. 00'de başlayacak bu zorlu mücadelede Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak....

















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