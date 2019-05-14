Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool-Tottenham finalini yönetecek hakem grubu açıklandı. UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Madrid şehrinde bulunan Wanda Metropolitano Stadyumu'nda 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak ve TSİ 22. 00'de başlayacak bu zorlu mücadelede Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak....



































