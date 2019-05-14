Bölgesel Amatör Lig 5. Grubu 3. sırada bitiren ve şampiyonluğu son hafta kaçıran Medcem Silifke Belediyespor, statü gereği bir alt lige düştü.

Türkiye'de herkesin gözü Süper Lig'de ancak alt liglerde ilginç şeyler yaşanıyor. Türk futbolunda düzeltilmesi gereken konulardan biri olarak görülen alt liglerde yaşanan son olay herkese 'pes artık' dedirtti. Bölgesel Amatör Lig 5....



































