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Samuel Eto’o’nun Konyaspor’a 6 Aylık Maliyeti 20 Milyon Lira!

SAMUEL ETO’O’NUN KONYASPOR’A 6 AYLIK MALİYETİ 20 MİLYON LİRA!

Atiker Konyaspor'da yarım sezon kalan yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun maliyeti belli oldu. Tecrübeli oyuncunun Konyaspor'a maliyetinin 3 milyon 100 bin euro olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 25 Mart 2019, 17:20
Puan Ver : Samuel Eto’O’Nun Konyaspor’A 6 Aylık Maliyeti 20 Milyon Lira!(9/10)5

2017-2018 sezonunun devre arasında Antalyaspor'dan Konyaspor'a 2,5 yıllık sözleşme yaparak transfer olan Samuel Eto'o'ya 3 milyon 100 bin Euro ödendi. Bu rakamın 700 bin eurosu menajer ücreti. Futbolcuya, Ahmet Şan yönetiminin devamı olan Fatih Yılmaz'ın başkan olduğu dönemde yarım sezon için 750 bin euro nakit, aylık 100 bin euro olmak üzere 5 aylık maaşıyla birlikte 1 milyon 250 bin euro ödendi....

















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