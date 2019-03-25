2017-2018 sezonunun devre arasında Antalyaspor'dan Konyaspor'a 2,5 yıllık sözleşme yaparak transfer olan Samuel Eto'o'ya 3 milyon 100 bin Euro ödendi. Bu rakamın 700 bin eurosu menajer ücreti. Futbolcuya, Ahmet Şan yönetiminin devamı olan Fatih Yılmaz'ın başkan olduğu dönemde yarım sezon için 750 bin euro nakit, aylık 100 bin euro olmak üzere 5 aylık maaşıyla birlikte 1 milyon 250 bin euro ödendi....



































