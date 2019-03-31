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Sancaktepe’de Taşlı Sopalı Kavga! Polis Biber Gazıyla Müdahale Etti

SANCAKTEPE’DE TAŞLI SOPALI KAVGA! POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

İstanbul Sancaktepe'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgaya polis müdahale etti. Biber gazı ile müdahale sonrası ayrılan taraflar mahalle aralarına dağıldı.

Tarih : 31 Mart 2019, 17:50
Puan Ver : Sancaktepe’De Taşlı Sopalı Kavga! Polis Biber Gazıyla Müdahale Etti(7/10)3

Sancaktepe'de iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle taşlı sopalı kavga çıktı. Polisin biber gazı kullandığı, bazı kişilerin gözaltına alındığı kavgada yaralananlara ambulansta müdahale edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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