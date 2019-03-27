Devlet Mahallesi olarak da bilinen Saraçoğlu Mahallesi'nin tek seçmeni var. Bu nedenle seçimlerde sandık kurulmayacak mahalle, seçim sonrası muhtarsız kalacak.

Türkiye'nin ilk toplu konut alanı olan, 'Devlet Mahallesi' ya da 'Saraçoğlu Mahallesi' olarak da bilinen Namık Kemal Mahallesi, 31 Mart Yerel Seçiminden sonra muhtarsız kalacak. Mahallede muhtarlık seçimi yapılması için en az 9 seçmenin bulunması gerekiyor ancak tek seçmen var, o da Namık Kemal Ortaokulu'nun temizlik görevlisi. Durumuyla ilgili espri yapan temizlik görevlisi, “Okulda iki temizlik görevlisiydik....



































