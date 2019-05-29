ŞARKICI GAYE SU AKYOL, KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERE DEMEDİĞİNİ BIRAKMADI!
Gaye Su Akyol'da kendisinden hoşlanmadığını söyleyen bir takipçisine tepki gösterdi. Akyol tarzıyla herkesin tepkisini alırken bir anda kendisini Twitter kavgasının içinde buldu.
Farklı tarzıyla dikkat çeken güzel şarkıcı Gaye Su Akyol, sosyal medya hesabından kendisini eleştirenlere ateş püskürdü.
“SEN NE ARA KENDİNE BÖYLE BİR KIYMET ATADIN“
Her şey Twitter fenomeni Varcharian'ın şarkıcı Gaye Su Akyol'u beğenmediğini yazmasıyla başladı. Sonrasında Gaye Su Akyol bir tweet attı ve insanlar da bunu Twitter fenomenine attığını düşündü....
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