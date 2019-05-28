ŞARKICI TUĞBA EKİNCİ, ERDOĞAN’A ÖVGÜ YAĞDIRDI
Cumhurbaşkanına olan yakınlığıyla tanınan şarkıcı Tuğba Ekinci, Recep Tayyib Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak övgü yağdırdı. Ekinci'nin paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı.
Şarkılarının yanı sıra yaptığı sivri çıkışlarla adından söz ettiren Tuğba Ekinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak övgü yağdırdı.
Kaynak: haberinburada. ....
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