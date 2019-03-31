Şarkıcı Tuğba Ekinci, dün akşam yaptığı paylaşımda “Eğitimiyle bilgisiyle güvendiğim isim“ diyerek bugün oy vereceği ismi açıkladı.

Son zamanlarda yaptığı açıklama ve paylaşımlarla adından söz ettiren Tuğba Ekinci, 31 Mart Yerel Seçimlerde kimi desteklediğini açıkladı.

Kaynak: haberinburada. ....