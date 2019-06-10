Batman'ın Sason ilçesinde 8 yıl önce üç aile ile başlanan ipek böceği yetiştiriciliği yaygınlaşmaya devam ediyor. İlçede geçim kaynağı haline gelen sektör hakkında Batman Koza Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Zülküf Aktaş, bir ailenin 40 günde 10 bi