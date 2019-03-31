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Scout Ekibi Önerdi, Comolli 2 Genç Yetenek İçin Danimarka’ya Gitti

SCOUT EKİBİ ÖNERDİ, COMOLLİ 2 GENÇ YETENEK İÇİN DANİMARKA’YA GİTTİ

Fenerbahe'de Sportif Direktör Damien Comolli, Kopenhag'ın 22 yaşındaki oyuncusu Robert Skov ile Nordsjaelland'ın 19 yaşındaki yıldız adayı Skov Olsen'in kulüpleriyle temasa geçti. Pazarlık olumlu sonuçlanırsa 2 genç yetenek önümüzdeki sezon çubuklu formay

Tarih : 31 Mart 2019, 12:00
Puan Ver : Scout Ekibi Önerdi, Comolli 2 Genç Yetenek İçin Danimarka’Ya Gitti(8/10)4

Önümüzdeki yaz transfer sezonunun en hareketli takımı olması beklenen Fenerbahçe'de çalışmalar hız kesmiyor. Scout ekibinin defalarca izlediği ve teknik direktör Ersun Yanal'ın da onay verdiği 2 Danimarkalı yetenek için sportif direktör Damien Comolli düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler transfer için iki oyuncunun da kulüpleriyle temasa geçti....

















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