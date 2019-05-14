AK Parti, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı ile İstanbul'da yenilenecek seçimler için çalışmalarına hız verdi. Seçim stratejisini belirlemeye çalışan AK Parti'de İstanbul seçimlerinin yine bıçak sırtı bir yarışa sahne olacağı tespiti yapıldı ve Saadet Partisi'nin oyların sonucu değiştirebileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: haberinburada....