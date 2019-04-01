Özellikle İstanbul'da Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki farkın çok az olması ve seçim sonuçlarının geç belirlenmiş olması bu heyecanı ikiye katladı. Ankara'da resmi olmayan sonuçlara göre Mansur Yavaş ipi göğüslerken İstanbul'da ise Ekrem İmamoğlu kazanan isim oldu.

Kaynak: haberinburada....