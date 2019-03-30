MHP'nin 16 maddelik kanun teklifine göre, araştırma adı altında bir kurum, kuruluş, ürün, hizmet veya kişi hakkında, olumlu ya da olumsuz yönlendirme veya etkileme amacıyla yalan, yanlış, eksik ya da yanıltıcı bilgiler sunan araştırma şirketinin yöneticilerine, 2-5 yıl arasında hapis cezası verilecek.

Kaynak: haberinburada. ....