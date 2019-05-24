Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kazanması için bütün teşkilatı seferber etti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bu süreçte kendisini arka planda tutsa da yoğun çalışma yürüterek süreci takip ediyor.

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