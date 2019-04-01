İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in belediye başkan adaylığı için bizzat teklif götürdüğü ve “Kadıköy'de ben kazanacağım“ diyen Emre Kınay'ın alacağı oy oranı merak konusu olmuştu. Sandıkların yüzde 97'sinin açıldığı an itibariyle Kınay'ın aldığı oy oranı yüzde 12,58'de kaldı.

Kaynak: haberinburada....