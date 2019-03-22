31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Gezici araştırma şirketi Ankara, İstanbul, Bursa, Adana, Manisa, Hatay ve Balıkesir genelinde yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Gezici araştırma şirketi 31 Mart Yerle Seçimleri için yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ankete göre; Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş önde. İstanbul'da ise Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım 1 puanın altındaki fark ile Ekrem İmamoğlu'nun önünde yer alıyor....



































