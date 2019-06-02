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Seksenler dizisinin Bekçi Bekir’i 20 bin iftariyelik dağıttı

SEKSENLER DİZİSİNİN BEKÇİ BEKİR’İ 20 BİN İFTARİYELİK DAĞITTI

Seksenler dizisiniz Bekçi Bekir'i Hacı Ali Konuk Eyüpsultan'lılara sürpriz yaptı. Bekçi Bekir, ezan vakti yolda kalanlar için 20 bin iftariyelik dağıttı.

Tarih : 02 Haziran 2019, 00:00
Puan Ver : Seksenler Dizisinin Bekçi Bekir’İ 20 Bin İftariyelik Dağıttı(5/10)1

'Selam' sloganıyla ramazanı karşılayan, Eyüpsultan'da ramazanı uğurlamaya sayılı günler kala coşku devam ediyor. Bekçi Bekir ramazanda Eyüp'te yolda kalanlara iftariyelik dağıttı.

ETKİNLİĞE HACİVAT KARAGÖZ DE EŞLİK ETTİ

Yüzyıllardır Ramazan'ın en güzel şekilde yaşandığı, İslam aleminin gözbebeği Eyüpsultan, “Selam“ sloganıyla birbirinden güzel etkinlikle devam ediyor....

















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