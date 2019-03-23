Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partinin tabanına 'oy kullanma' çağrısında bulundu. Demirtaş, CHP ve İYİ Parti ile ittifak yapılmadığını vurgulayarak “Sizi tarihin çöp sepetine göndermek için batıda CHP ve İYİ Parti'ye rağmen onların adaylarını destekleyeceğiz. “ dedi....



































