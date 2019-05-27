SELAHATTİN DEMİRTAŞ, ’İSTANBUL’DA ADAY OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ?’ SORUSUNA CEVAP VERDİ
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunanaHDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Demirtaş, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Kaynak: haberinburada....
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