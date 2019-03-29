Edirne Cezaevin'de tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada 31 Mart'ta sandığa gidecek seçmene çağrı yaptı. Demirtaş, “Sandığa giderken, yanınıza günlük sığ siyasi tartışmaları almayın lütfen. Onları geride bırakın....



































