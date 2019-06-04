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Selçuk Şahin ve Emel Şahin Çeşme’de aşk tazeledi

SELÇUK ŞAHİN VE EMEL ŞAHİN ÇEŞME’DE AŞK TAZELEDİ

Gençlerbirliği'nde forma giyen Selçuk Şahin eşi Emel Şahin'le İzmir'e tatile gitti. Birlikte denize giren ikili, suda romantik anlar yaşadı.

Tarih : 04 Haziran 2019, 11:30
Puan Ver : Selçuk Şahin Ve Emel Şahin Çeşme’De Aşk Tazeledi(9/10)5

Ramazan Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi ile tatil 9 güne çıktı. Bunu fırsat bilenler soluğu kıyı şehirlerinde aldı. Özellikle Çeşme, Bodrum ve Marmaris otellerinde doluluk oranı yüzde yüze çıkarken ünlüler de Çeşme, Alaçatı ve Bodrum sahillerine akın etti....

















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