SEN ANLAT KARADENİZ’DEN ÇUKUR’A BOMBA TRANSFER!
Reyting rekortmeni Sen Anlat Karadeniz dizisinde Psikopat Vedat karakterini canlandıran Mehmet Ali Nuroğlu'nun Çukur dizisinin kadrosuna katılacağı iddia edildi.
Show TV'nin reyting rekorları kıran Çukur dizisi, geçtiğimiz akşam 58. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde 'Çeto' karakterine hayat veren Erkan Avcı'nın öldürülmesi seyircide şok etkisi yaratırken, yerine gelecek ismin de netleştiği öğrenildi....
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