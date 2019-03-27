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Sen Anlat Karadeniz’den Çukur’a bomba transfer!

SEN ANLAT KARADENİZ’DEN ÇUKUR’A BOMBA TRANSFER!

Reyting rekortmeni Sen Anlat Karadeniz dizisinde Psikopat Vedat karakterini canlandıran Mehmet Ali Nuroğlu'nun Çukur dizisinin kadrosuna katılacağı iddia edildi.

Tarih : 27 Mart 2019, 01:00
Puan Ver : Sen Anlat Karadeniz’Den Çukur’A Bomba Transfer!(7/10)3

Show TV'nin reyting rekorları kıran Çukur dizisi, geçtiğimiz akşam 58. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde 'Çeto' karakterine hayat veren Erkan Avcı'nın öldürülmesi seyircide şok etkisi yaratırken, yerine gelecek ismin de netleştiği öğrenildi....

















Etiketler: Sen  Anlat  Karadeniz’Den  Çukur’A  Bomba  Transfer    haber

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