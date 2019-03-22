Senegalli yolcuya yönelik sözleri ile gündeme gelen taksiciyi, çalıştığı taksi durağındaki şoförler darp etti. Ayrıca, Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, aracına aldığı Senegalli turiste hakaret eden taksicinin ihraç edildiğini açıkladı.

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda bir taksici aracına aldığı Senegalli turisti “Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin“ diyerek aşağıladı. Senegalli turist, kendisine hakaret eden ve fazla para isteyen taksiciyi kameraya kaydetti. Senegalli turist polise başvurarak taksiciden şikayetçi olmuştu....



































