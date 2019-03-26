Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Şener Özbayraklı'nın, Galatasaray'dan gelen teklife “Evet“ dediği belirtildi. Tecrübeli oyuncu, devre arasında Beşiktaş'tan Tolgay Arslan ile takas yapılmak istese de Kartal'a gitmeyi kabul etmemişt