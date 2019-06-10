ŞENER ÖZBAYRAKLI, INSTAGRAM HESABINDAN FENERBAHÇE’Yİ TAKİPTEN ÇIKTI
Galatasaray ile sözleşme imzalaması beklenen Şener Özbayraklı, Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takipten çıktı ve sarı lacivertli forma altındaki fotoğraflarını sildi.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve gelecek sezonun kadro planlamasında yer almayan Şener Özbayraklı Pazartesi günü akşam saatlerinde flaş bir hamlenin altına imza attı. 2015 yılında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve 3 sezondur sarı-lacivertli formayı sırtında taşıyan Şener Özbayraklı, Instagram hesabında yer alan Fenerbahçeli fotoğrafların tamamını sildi.
Kaynak: haberinburada....
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