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Şenol Güneş: Fransa’yı değil de İzlanda’yı yensek daha iyi olurdu

ŞENOL GÜNEŞ: FRANSA’YI DEĞİL DE İZLANDA’YI YENSEK DAHA İYİ OLURDU

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda maçı sonrasında, “Fransa'yı değil de İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu ama fikstürün böyle düşmesi bizim suçumuz değil.“ dedi.

Tarih : 12 Haziran 2019, 01:20
Puan Ver : Şenol Güneş: Fransa’Yı Değil De İzlanda’Yı Yensek Daha İyi Olurdu(10/10)6

İzlanda'ya 2-1 mağlup olduğumuz maç sonrası A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmayı değerlendirdi. Güneş şu açıklamalarda bulundu:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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