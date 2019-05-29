A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Son Dünya Kupası'nda birinci olan bir takımla oynayacağız. Bu bir tespittir ama teslimiyet değildir. Fransa'ya çıkıp savunma yapacağız, hücum yapacağız, her şeyi yapacağız. Bizim oyun felsefemizde savunma da hü