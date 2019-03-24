Gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, A Milli Takım'ın orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu için nabız yoklamaya başladı. La Liga'da Celta Vigo forması giyen ve 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu için Şenol Güneş'in, “Alabiliyorsanız alın. Sakın kaçırmayın“ şeklinde rapor verdiği ortaya çıktı....



































