İtalya Ligi ekiplerinden Genoa, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz için 6 milyon euro teklif etti. Beşiktaş ise bu teklife olumlu yaklaşmadı.

İtalya Serie A ekibi Genoa Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katmak istiyor. Serie A Ekibi, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için siyah beyazlılara 6 milyon Euro teklif etti. Bir süredir Dorukhan'ı yakından takip eden ve menajerler aracılığı ile siyah beyazlı yönetim ile temasa geçen Genoa Kulübü, resmi teklifini henüz sunmadı....



































