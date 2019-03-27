Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, uzun bir aradan sonra milli takıma çağırdığı Emre Belzöoğlu'na tarihi bir görev vermeye hazırlanıyor. Güneş, Emre Belözoğlu'na futbolu bırakması halinde idari ya da teknik heyet içerisinde göre verecek.