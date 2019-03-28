Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım ile anlaştığı için sezon sonu görevini bırakacak. Güneş, yeni hoca için Guti'ye şans vermeyi düşünen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a olumsuz yanıt verdi.

Bir yandan ekonomik krizle uğraşan ve futbolculara ödeme yapamayan Beşiktaş, diğer taraftan teknik direktör Şenol Güneş'le yollarını ayıramadığı için önünü göremiyor.

Kaynak: haberinburada. ....