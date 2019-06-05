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Sepetli Motosikletle Tem’De Tehlikeli Yolculuk!
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Sepetli motosikletle TEM’de tehlikeli yolculuk!

SEPETLİ MOTOSİKLETLE TEM’DE TEHLİKELİ YOLCULUK!

Sepetli motosikletle TEM'de yolculuk yapan 4'ü çocuk 6 kişi kameralara yakalandı. Motosiklet kullanan kişi dahil kimsenin kask takmaması dikkat çekti.

Tarih : 05 Haziran 2019, 16:40
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Kendi hayatlarını hiçe sayarak, sepetli motosikletle TEM'de tehlikeli yolculuk yapan 4'ü çocuk 6 kişi kameralara yakalandı. Motosiklet kullanan kişi dahil kimsenin kask takmaması da dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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