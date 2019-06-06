SERBEST DALIŞ ŞAMPİYONU DERYA CAN’IN EŞİ DENİZDE KAYBOLDU
Çanakkale'den Bozcaada'ya botla giden 2 vatandaş, dönüş yolunda kayboldu. İhbarı alan sahil güvenlik ve deniz polisi arama çalışması başlattı. Kaybolan vatandaşlardan birinin, serbest dalış alanında 5 dünya rekoru ve 40'tan fazla Türkiye rekorunu elinde bulunduran Derya Can'ın eşi Tayfun Göçen olduğu iddia edildi....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Dünyaca Ünlü Plajda İzdiham Yaşandı, 3 Kilometrelik Araç Kuyruğu Oluştu
- Nilüfer Çiçeklerini Koparanlara 82 Bin Tl Ceza Verilecek
- Yaylaya Gelenler Bu Helvayı Mutlaka Satın Alıyor
- Minik Ecrin’İn Üvey Amcası ’Yaşanan Olaylar Beni Çok Etkiledi’ Diyen Bir Şahıs Tarafından Darbedildi
- Kore Gazisi Kanat, Bayram Ziyaretinde Helallik İstedikten Sonra Hayatını Kaybetti
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 90 Gün Hapis Cezası Aldı, Mahkeme Binasından Koşarak Firar Etti
- Kanada: Müze Ziyaretçisi 40 Yıldır Açılamayan Kasanın Şifresini İlk Seferde Buldu
- Japon Çalışma Bakanı: Kadınlar İşe Topuklu Ayakkabıyla Gitmeli
- 30 Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan İş Adamının İdam Cezası Mahkeme Tarafından Uygulandı!
- Trump’Tan Ortalığı Karıştıran Bir Çıkış Daha: Londra’Da Hastaneler Kan Gölüne Döndü
Bu Haberle İlgili Yorumlar