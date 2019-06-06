Çanakkale'den Bozcaada'ya botla giden 2 vatandaş, dönüş yolunda kayboldu. İhbarı alan sahil güvenlik ve deniz polisi arama çalışması başlattı. Kaybolan vatandaşlardan birinin, serbest dalış alanında 5 dünya rekoru ve 40'tan fazla Türkiye rekorunu elinde bulunduran Derya Can'ın eşi Tayfun Göçen olduğu iddia edildi....



































