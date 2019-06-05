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Serdal Adalı, Mario Gomez İddialarını Yalanladı!
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Serdal Adalı, Mario Gomez iddialarını yalanladı!

SERDAL ADALI, MARİO GOMEZ İDDİALARINI YALANLADI!

Beşiktaş'ta transferin patronu Serdal Adalı, Mario Gomez'in Beşiktaş'a döneceği iddialarını yalanladı. Adalı, “Kadromuzda Burak Yılmaz ve Güven Yalçın var. Bu yüzden Mario Gomez'le ilgili bir girişimimiz yok.“ dedi.

Tarih : 05 Haziran 2019, 13:20
Puan Ver : Serdal Adalı, Mario Gomez İddialarını Yalanladı!(6/10)2

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın kararı sonrasında Siyah- Beyazlılar'da son 2 dönemdir transferden sorumlu yönetici olarak görev yapan Umut Güner, kızağa çekilmişti! Başkan Orman, Güner'in yerine transferin patronluğu görevini Serdal Adalı'ya vermişti. Yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdüren Adalı, planlarıyla ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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