Bir dönem Kanal D'de yayınlanan ''Bodrum Masalı'' adlı dizide yıldızı parlayan Serel Yereli, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri. Özellikle sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla gündem olan genç oyuncuyu bir takipçisi çok kızdırdı.