Beşiktaş deplasmanında 2-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Beşiktaş maçına farklı bir beklentiyle çıktıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Yalçın, “İstediğimiz bir oyun olmadı. Hücumda iyi işler yapan bir ekibiz ama o bağlantıyı kurmakta zorlandık....



































