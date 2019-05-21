Fenerbahçe'de taraftarın çok sevdiği 'Kadıköy'ün Boğası' lakaplı eski futbolcu Serhat Akın, Fenerbahçe'nin bu sezon gösterdiği performansı ve hoca seçimini eleştirdi. Akın ayrıca, Fenerbahçe'ye geldiği için pişman olduğunu açıklayan Slimani için, “Bu adam