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Sevgilisi Melis Sütşurup’u aldattığı söylenen Mustafa Sandal iddialara son noktayı koydu

SEVGİLİSİ MELİS SÜTŞURUP’U ALDATTIĞI SÖYLENEN MUSTAFA SANDAL İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDU

Melis Sütşurup ile aşk yaşayan Mustafa Sandal, geçtiğimiz gün Fransa Cannes tatili sırasında esmer bir güzelle görüntülendi. Sevgilisi aldattığı söylenen şarkıcı, konu hakkında açıklama yaptı.

Tarih : 02 Haziran 2019, 01:30
Puan Ver : Sevgilisi Melis Sütşurup’U Aldattığı Söylenen Mustafa Sandal İddialara Son Noktayı Koydu(8/10)4

Emina Jahovic ile olan evliliğini tek celsede bitiren başarılı şarkıcı Mustafa Sandal, sosyetik güzel Melis Sütşurup ile aşk yaşamaya başladı. 49 yaşındaki popçunun geçen hafta gittiği Fransa Cannes tatili sırasında Melis Sütşurup'u bir esmer güzeli ile aldattığı iddia edilmişti. Konu hakkında açıklama yapan Sandal, sevgilisiyle ilişkilerinin devam ettiğini söyledi....

















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