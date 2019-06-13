SEVGİLİSİNİ DAHA FAZLA GÖREBİLMEK İÇİN UÇAĞIN TUVALETİNE ’12 KORSAN VE PATLAYICILAR’ NOTU BIRAKTI
Hindistan'da sevgilisini daha fazla görebilmek için bindiği uçağın tuvaletine “Uçakta 12 korsan ve patlayıcılar var“ diye not bırakan bir iş adamı ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Hindistan'da sevgilisini daha fazla görebilmek için bindiği uçağın tuvaletine “Uçakta 12 korsan ve patlayıcılar var“ diye not bırakan bir iş adamı ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Küçükçekmece Gölü’Nde Tedirgin Eden Görüntüyle İlgili Kritik Uyarı!
- Yeni Doğan Bebeğini Çöp Konteynerine Atan Cani Anne Konuştu
- Son Dakika! Çavuşoğlu’Ndan Abd’Nin S-400 Mektubuna Tepki: Türkiye Aldığı Karardan Vazgeçmez
- Sıcaklardan Bunalan İki Genç Kanala Kurdukları Çarşaftan Hamakla Serinlediler
- Chp’Li Altay’Dan ’Ortak Yayın’ İddiası: Soruların Bir Havuzda Hazırlanması Teklif Edildi
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İspanya’Da Uyuşturucu Operasyonu! Bu Yöntem Şeytanın Aklına Gelmez
- Son Dakika! İzlanda’Daki Skandala Türkiye’Den Tepki: Gereğini Yapacağız
- Amerikalı Doktorun 25 Hastasına Aşırı Doz İlaç Vererek Ölümlerine Sebep Olduğu Ortaya Çıktı
- Lunaparkta Oyun Makinesi Kontrolden Çıktı 28 Yaralı
- Londra’Da Lezbiyen Çifte Saldıran Beş Genç Gözaltına Alındı
Bu Haberle İlgili Yorumlar