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Sevgilisiyle Tatilde Olan Şeyma Subaşı’dan Cesur Paylaşım

SEVGİLİSİYLE TATİLDE OLAN ŞEYMA SUBAŞI’DAN CESUR PAYLAŞIM

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, tatilde olduğu İbiza'dan cesur paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 01:10
Puan Ver : Sevgilisiyle Tatilde Olan Şeyma Subaşı’Dan Cesur Paylaşım(10/10)6

İtalyan sevglisi ile ülke ülke dolaşan Şeyma Subaşı, paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İspanya'nın gözde tatil mekanı olan İbiza'ya giden Subaşı, sevgilisi ve ailesi ile paylaşımlar yapıyor.

PAYLAŞIMIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin kız kardeşi Chicca Senia ile olduğu bir fotoğrafını paylaşan Şeyma, cesur pozuyla yine adından söz ettirdi....

















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