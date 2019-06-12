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Sevilla’nın İrfan Can için son teklifi 7 milyon euro

SEVİLLA’NIN İRFAN CAN İÇİN SON TEKLİFİ 7 MİLYON EURO

Sevilla devre arasında İrfan Can için düşündüğü 12 milyon Euro'luk bonservis bedelini, milli futbolcunun yaşadığı performans düşüşüne bağlı olarak 7 milyon euroya çekti.

Tarih : 12 Haziran 2019, 12:00
Puan Ver : Sevilla’Nın İrfan Can İçin Son Teklifi 7 Milyon Euro(8/10)4

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci için İspanyol ekibi Sevilla'nın devre arasında belirlediği 12 milyon Euro'luk bonservis bedelini 7 milyon euro seviyelerine indirdiği öğrenildi. İrfan Can'ın özellikle sezonun 2'nci yarısında yaşadığı inişli çıkışlı grafiği nedeniyle transferini bekletmeye alan La Liga ekibitransferi uygun şartlarda bitirmenin planlarını yapıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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