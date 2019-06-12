Sevilla devre arasında İrfan Can için düşündüğü 12 milyon Euro'luk bonservis bedelini, milli futbolcunun yaşadığı performans düşüşüne bağlı olarak 7 milyon euroya çekti.

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci için İspanyol ekibi Sevilla'nın devre arasında belirlediği 12 milyon Euro'luk bonservis bedelini 7 milyon euro seviyelerine indirdiği öğrenildi. İrfan Can'ın özellikle sezonun 2'nci yarısında yaşadığı inişli çıkışlı grafiği nedeniyle transferini bekletmeye alan La Liga ekibitransferi uygun şartlarda bitirmenin planlarını yapıyor.

Kaynak: haberinburada....