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Şeyh Edebali Türbesi’Ni Gösteren Yön Tabelası Yanlış Yazıldı, Görenler Gözlerine İnanamadı
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Şeyh Edebali Türbesi’ni gösteren yön tabelası yanlış yazıldı, görenler gözlerine inanamadı

ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİ’Nİ GÖSTEREN YÖN TABELASI YANLIŞ YAZILDI, GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'nin gösteren yön tabelası yanlış yazılınca durum sosyal medyada günün konusu oldu.

Tarih : 11 Haziran 2019, 22:40
Puan Ver : Şeyh Edebali Türbesi’Ni Gösteren Yön Tabelası Yanlış Yazıldı, Görenler Gözlerine İnanamadı(9/10)5

Bursa-Bilecik karayolu üzerinde Bilecik girişindeki kavşağa Bilecik Karayolları 144. Şube Şefliği tarafından Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne sipariş verilen türbe işareti sembollü Şeyh Edebali yazısı yanlış yazılarak gönderildi....

















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