Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl “Is it ok“ isimli moda uygulamasını tanıtmıştı. Ancak Safiye Nur Şimşek, bu girişimin kendisinin hayata geçirdiği bir proje olduğunu söyleyerek Subaşı'ya dava açtığını söyledi. Davayı kazandığını söyleyen Şimşek'in iddialarına