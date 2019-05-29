Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Pedofili İle Suçlanan Kitabın Yazarı İçin Harekete Geçti
Usta Sanatçı Eşref Kolçak, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Gizem Karaca Hakkında Soruşturma Başlatıldı!
Kadın Yolcuyu Taciz Ettiği İddia Edilen Şüpheli, Erkek Yolcular Tarafından Darp Edildi
Şarkıcı Gaye Su Akyol, Kendisini Eleştirenlere Demediğini Bırakmadı!
’Chp Demek Çöp, Çamur, Çukur Demek’ Diyen Ak Partili Vekile Uyarı Cezası Verildi
Ünlü Sunucu Ellen Degeneres, Üvey Babası Tarafından Cinsel Tacize Uğradığını İtiraf Etti!
Şeyma Subaşı, Sevgilisi Guido Senia İle Birlikte Sarmaş Dolaş Poz Verdi
İçişleri Bakanı Soylu, İmamoğlu’Nu Eleştirdi: Demin Bir Çocuğu Tokatladı
Köylüler, Ev, Ahır Ve Samanlığın Yanışını Üzüntüyle İzledi
İmamoğlu’Nun Montajlanan Konuşmasında Soruyu Soran Gazeteciden Açıklama
Fenerbahçe’Nin Eski Başkanı Metin Aşık, Hayatını Kaybetti
Borç Parayla Kurduğu Tandırda Günde 500 Ekmek Üretip Tanesini 1 Liradan Satıyor
Haluk Levent, Carettaların Üreme Alanında Konser Yapılmasına Tepki Gösterdi
Meteoroloji Açıkça Uyardı: Hastalar, Çocuklar Ve Yaşlılar Dışarı Çıkmasın!
’Bebek Benden Değil’ Diyerek Sevgilisini Dövdü, Bebeği Öldürmekle Tehdit Etti
Son Dakika! Yılbaşından Bu Yana 433 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Denizli’De Bulunan 7 Kiloluk Dev Mantar Görenleri Hayrete Düşürdü
Nihat Özdemir’Den Albayrak’A Cevap: Var Kayıtlarını Ellerinde Görürsem, Hesap Sormasını Biliriz
Amerikan Denizaltısı Buz Dağına Çarpınca Bu Hale Geldi! Fotoğraflar İlk Kez Yayınlandı

Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile birlikte sarmaş dolaş poz verdi

ŞEYMA SUBAŞI, SEVGİLİSİ GUİDO SENİA İLE BİRLİKTE SARMAŞ DOLAŞ POZ VERDİ

Geçtiğimiz sene Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, aşk yaşadığı DJ Guido Senia sarmaş dolaş fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Tarih : 29 Mayıs 2019, 00:00
Puan Ver : Şeyma Subaşı, Sevgilisi Guido Senia İle Birlikte Sarmaş Dolaş Poz Verdi(8/10)4

Yapığı her hareketle gündem olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, aşk yaşadığı DJ Guido Senia ile birlikte poz verdiği romantik fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

“ŞUNDAN BİR ÇOCUK YAP“

Fenomen Şeyma Subaşı, fotoğrafına İngilizce olarak, “Bebek, bebek“ notunu ekledi. Subaşı'nın fotoğrafı kısa süre içresinde on binlerce beğeni aldı....

















Etiketler: Şeyma  Subaşı  Sevgilisi  Guido  Senia  İle  Birlikte  Sarmaş  Dolaş  Poz  Verdi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER