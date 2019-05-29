Yapığı her hareketle gündem olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, aşk yaşadığı DJ Guido Senia ile birlikte poz verdiği romantik fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

“ŞUNDAN BİR ÇOCUK YAP“

Fenomen Şeyma Subaşı, fotoğrafına İngilizce olarak, “Bebek, bebek“ notunu ekledi. Subaşı'nın fotoğrafı kısa süre içresinde on binlerce beğeni aldı....



































