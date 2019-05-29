ŞEYMA SUBAŞI, SEVGİLİSİ GUİDO SENİA İLE BİRLİKTE SARMAŞ DOLAŞ POZ VERDİ
Geçtiğimiz sene Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, aşk yaşadığı DJ Guido Senia sarmaş dolaş fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Yapığı her hareketle gündem olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, aşk yaşadığı DJ Guido Senia ile birlikte poz verdiği romantik fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
“ŞUNDAN BİR ÇOCUK YAP“
Fenomen Şeyma Subaşı, fotoğrafına İngilizce olarak, “Bebek, bebek“ notunu ekledi. Subaşı'nın fotoğrafı kısa süre içresinde on binlerce beğeni aldı....
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