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Şeyma Subaşı’nın Çeşme’de bir mekana alınmama sebebi ortaya çıktı

ŞEYMA SUBAŞI’NIN ÇEŞME’DE BİR MEKANA ALINMAMA SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın, Çeşme'de bir mekana alınmama sebebi ortaya çıktı. Subaşı'nı mekana, eski sevgilisinin nişanlısının aldırmadığı iddia edildi.

Tarih : 10 Haziran 2019, 00:50
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Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra yaz tatili rotasını Türkiye'ye çeviren Şeyma Subaşı, Çeşme'de tatilini yapıyor. Çeşme'de arkadaşları ile bayramdan bu yana tatilini geçiren Subaşı, önceki gün bir mekana gidince şok yaşadı.

KAPIDA 20 DAKİKA BEKLETİLMİŞTİ

Subaşı, Çeşme'de Momo adlı mekana alınmamış ve kapıda 20 dakika beklemişti....

















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