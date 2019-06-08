HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'da Kürtçe konuşup “Meclis'te Kürdistan mebusu“ sözlerine yanıt verdi. Temelli, “Bunlar Diyarbakır'a gelirler Kürdistan'dan bahsederler ama aynı gün içerisinde Tatvan'da Kürtçe tabela indirirler. Dün bize Kürdistan dedik diye saldıranlar şimdi gelmişler Diyarbakır'da bizim söylediğimizi tekrar ediyorlar“ dedi....



































