HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları İmamoğlu ile Yıldırım'ın ortak canlı yayına çıkacak olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Temelli, “Biz de bu vesile ile Cumhurbaşkanı ve küçük ortağını eş başkanlar olarak canlı yayına davet edebiliriz. Yürekleri yetiyorsa gelsinler biz de çıkalım televizyona“ dedi....



































