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Sezon Sonunda Sözleşmesi Sona Erecek Olan Martin Linnes’ten Beşiktaş Açıklaması

SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK OLAN MARTİN LİNNES’TEN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Sezon sonu sözleşmesi sona eren ve ismi Beşiktaş ile anılan Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Martin Linnes, “Eşim beni aradı ve söylentiler doğru mu diye sordu.“ dedi.

Tarih : 22 Mart 2019, 18:40
Puan Ver : Sezon Sonunda Sözleşmesi Sona Erecek Olan Martin Linnes’Ten Beşiktaş Açıklaması(7/10)3

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve hala sarı kırmızılı takım ile sözleşme yenilemeyen Martin Linnes, son olarak hakkında çıkan Beşiktaş iddiaları için konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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