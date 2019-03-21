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Sezonun İlk Kenevirleri Ekilmeye Başlandı! Bölgeye Fabrika Kurana 14 Dönüm Arazi Bağışlanacak

SEZONUN İLK KENEVİRLERİ EKİLMEYE BAŞLANDI! BÖLGEYE FABRİKA KURANA 14 DÖNÜM ARAZİ BAĞIŞLANACAK

Kenevir ekiminde pilot bölge olan Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ilk kenevirler ekilmeye başlandı. Narlısaray Mahallesi'nin Muhtarı Ali Sezgen, “Yatırımcıları Vezirköprü'ye bekliyoruz. Kendime ait olan 14 dönüm bir arazi var. O araziye fabrika kurulursa a

Tarih : 21 Mart 2019, 20:00
Puan Ver : Sezonun İlk Kenevirleri Ekilmeye Başlandı! Bölgeye Fabrika Kurana 14 Dönüm Arazi Bağışlanacak(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği kenevir ekiminde pilot illerden biri seçilen ve yerli tohum kullanılarak ekim yapılan Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sezonun ilk kenevirleri ekilmeye başlandı. Narlısaray Mahallesi Muhtarı Ali Sezgen, bölgeye fabrika kurmak isteyene 14 dönüm arazi bağışlayacağını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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