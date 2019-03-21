Kenevir ekiminde pilot bölge olan Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ilk kenevirler ekilmeye başlandı. Narlısaray Mahallesi'nin Muhtarı Ali Sezgen, “Yatırımcıları Vezirköprü'ye bekliyoruz. Kendime ait olan 14 dönüm bir arazi var. O araziye fabrika kurulursa a